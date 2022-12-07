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Метро Москвы опровергло слухи о закрытии участка серой линии

Евгений Белоусов
Город
Метро Москвы опровергло слухи о закрытии участка серой линии
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Распространившиеся в ряде Telegram-каналов схемы с якобы закрытым участком серой ветки метро Москвы не соответствуют действительности. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе подземки.

— Московский транспорт не имеет отношения к изготовлению таких макетов, изложенная в них информация не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также посоветовали пользоваться информацией только из официальных источников столичной подземки, передает РИА Новости.

5 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о досрочном открытии участка Калужско-Рижской линии метро. По его словам, специалисты раньше срока завершили работы по проходке тоннеля на будущей Троицкой линии метро, в связи с чем движение поездов на участке Калужско-Рижской ветки было запущено досрочно — 6 декабря.

При этом в настоящее время остается закрытым участок Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово». О причинах перекрытия и о том, какими маршрутами пользоваться в период ограничений, — в материале «Вечерней Москвы».

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