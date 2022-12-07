Путин: Националисты в Польше мечтают захватить западные земли Украины

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Польские националисты мечтают захватить западные территории Украины. Такое заявление в среду, 7 декабря, сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

— Что касается властей некоторых наших соседних стран — Польши. Там националистические элементы спят и видят: вернуть так называемые свои исторические территории, то есть забрать западные территории, — рассказал глава государства.

Он считает, что польские националисты стремятся вернуть те земли, которые перешли к Украине после Второй мировой войны по решению Иосифа Сталина. Такие стремления проистекают из публичных выступлений польских политиков, их рассуждений и из польской литературы, передает слова Путина официальный сайт Кремля.

«Вечерняя Москва» узнала у политолога Дмитрия Журавлева, почему Польша может претендовать на украинские земли. По его словам, у Варшавы есть исторические основания претендовать на территории Украины, и она может по закону прийти на западную часть страны. Однако решительные действия начнутся только после одобрения США.