В Белоруссии приняли в первом чтении проект о смертной казни за госизмену

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Палата представителей парламента Белоруссии поддержала в первом чтении законопроект, который вводит смертную казнь за госизмену для чиновников и военнослужащих. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.

Проектом закона предлагается внесение изменений в санкцию, связанной с изменой государству, предусматривающих возможность применения меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, передает ТАСС.

До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что мораторий на смертную казнь в Российской Федерации может быть снят для обеспечения безопасности интересов граждан и страны.

Он отметил, что в последнее время на территории России активизировались «жовто-блакитные диверсанты». Они выводят из строя железнодорожные объекты, поджигают военкоматы и угрожают безопасности страны.

Смертная казнь все еще применяется в 55 странах мира. В прошлом году ей подверглось свыше полутора тысяч человек. О том, где и за что казнят людей в XXI веке, — в материале «Вечерней Москвы».