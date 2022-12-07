Гладков сообщил о двух сбитых над Белгородской областью ракетах ВСУ

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Две украинские ракеты были сбиты системами ПВО над селом Кулешовка Красногвардейского района Белгородской области. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, на место происшествия уже выехали оперативные и аварийные службы для устранения последствий падения сбитых ракет.

В конце ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в Суражском районе горели резервуары с нефтепродуктами. По его словам, площадь пожара составила 1800 квадратных метров. К тушению привлекли более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Утром 6 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель из-за атаки украинских беспилотников.

Площадь пожара на аэродроме в пригороде Курска распространилась на территорию около 500 квадратных метров. На следующий день Старовойт сообщил о ликвидации пожара.