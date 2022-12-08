Собянин рассказал о готовящемся полноценном праздновании Нового года в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новый год следует посвятить помощи военнослужащим и их семьям, однако сам праздник должен быть полноценным и радовать всех. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 7 декабря, в интервью телеканалу ТВЦ.

По его словам, вокруг празднования Нового года развернулось много дискуссий в последнее время. Собянин призвал не забывать о семьях военнослужащих, а также о тех, кто работает на оборонных предприятиях.

— Конечно, праздник должен будет посвящен им. Если мы будем пребывать в трауре и депрессии, то это будет только на руку врагам, — подчеркнул мэр Москвы.

Он рассказал о деталях разговоров с теми, кто в настоящее время находится на передовой. По словам Собянина, военнослужащие заметили, что обязательно сами будут праздновать Новый год и хотят, чтобы их семьи провели его весело.

Мэр Москвы в интервью ТВЦ также подчеркнул, что именно из-за большого количества предложений и дискуссий он обратился к жителям столицы и 80 процентов поддержали проведение Нового года. В итоге в столице отказались от салютов и проведения больших концертов, однако это будет все равно «полноценный Новый год».

В этом же интервью Сергей Собянин пожелал жителям столицы в новом году не терять бойцовского духа.