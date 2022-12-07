Собянин пожелал москвичам бойцовского духа и любви к своей стране в новом году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал жителям столицы в новом году не терять бойцовского духа.

— Быть уверенными в завтрашнем дне, не терять духа, бойцовского духа, который всегда был присущ нашей стране. Не терять чувства взаимной помощи, чувства товарищества, чувства долга, что сегодня очень актуально, любви к своей стране, — сказал он.

В свою очередь военнослужащим глава города пожелал успехов в выполнении поставленных задач, а также победы. Граждане будут оказывать им всю возможную поддержку, отметил Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Сергей Собянин 7 декабря посетил студию телеканала ТВЦ, где ответил на ряд важных вопросов. Так, он сообщил, что столичное правительство не планирует останавливать действие городских программ в условиях санкционного давления — все они будут реализованы.

Мэр также рассказал, что столичное правительство обеспечило всем необходимым и модернизировало 13 тысяч мест для размещения мобилизованных граждан в городе и области. Власти города продолжают взаимодействовать с командирами частей, в которых служат москвичи.