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В США выяснили, почему ВСУ боятся разводить огонь и «мучаются» от холода

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США выяснили, почему ВСУ боятся разводить огонь и «мучаются» от холода
Фото: gur.gov.ua

Вооруженные силы Украины (ВСУ) боятся разводить огонь и мучаются от холода в связи с тем, что рядом с ними расположены позиции российской армии. Об этом пишет обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.

— Бойцы украинского подразделения, располагающие вблизи Кременной, находятся так близко к российским военным, что не осмеливаются разводить огонь из-за риска раскрыть свое местоположение, — отметила он.

По словам автора, солдатам украинской армии приходится спать в верхней одежде, укрываясь легкими спальными мешками, прямо под открытым небом.

До этого британский наемник Джозеф Макдональд рассказал, что артиллерийские обстрелы российских сил сеют панику в рядах солдат украинской армии. Он уточнил, что в результате одного из обстрелов порядка 50 украинских солдат получили тяжелые ранения. По его словам, бойцы паниковали и только усугубляли ситуацию в попытках спастись.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не помогали Киеву наносить удары по российской территории. Политик отметил, что Вашингтон не поощряет нанесение ударов по российской территории и не предоставляет Украине возможности для этого.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, как США способствуют агрессии ВСУ. Так, эксперт отметил в качестве способов распространения военной агрессии — поставки вооружения; предоставление разведданных, в том числе с использованием американских спутников и многое другое.

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