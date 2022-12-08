Врач Тихомирова назвала симптомы, указывающие на непереносимость лактозы

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Болезненные ощущения в желудке после употребления молока могут, в частности, говорить о непереносимости лактозы. Об этом рассказала врач-терапевт Елена Тихомирова.

— Плохое усвоение молока — это непереносимость лактозы. При таком состоянии после употребления молока у человека возникают дискомфортные ощущения в желудке, такие как урчание, повышенное газообразование, боли, спазмы, — пояснила она в комментарии Life.ru.

При этом в организме человека не хватает лактазы, расщепляющей молочный сахар на глюкозу и галактозу. Если расщепления не происходит, то лактоза провоцирует вздутие и спазмы.

Если подобные симптомы присутствуют, то врач советует заменить обычное молоко на безлактозное или растительное.

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