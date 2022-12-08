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Врач Тихомирова назвала симптомы, указывающие на непереносимость лактозы

Ирина Игнатенко

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Еда
Общество
Врач Тихомирова назвала симптомы, указывающие на непереносимость лактозы
Фото: depositphotos

Болезненные ощущения в желудке после употребления молока могут, в частности, говорить о непереносимости лактозы. Об этом рассказала врач-терапевт Елена Тихомирова.

— Плохое усвоение молока — это непереносимость лактозы. При таком состоянии после употребления молока у человека возникают дискомфортные ощущения в желудке, такие как урчание, повышенное газообразование, боли, спазмы, — пояснила она в комментарии Life.ru.

При этом в организме человека не хватает лактазы, расщепляющей молочный сахар на глюкозу и галактозу. Если расщепления не происходит, то лактоза провоцирует вздутие и спазмы.

Если подобные симптомы присутствуют, то врач советует заменить обычное молоко на безлактозное или растительное.

Ранее врач Александра Чистякова посоветовала не запивать хлеб молоком. Дело в том, что белок молока плохо сочетается с другими продуктами, в результате ухудшается работа ЖКТ, передает ФАН.

Зачастую многие сталкиваются с повышенным аппетитом перед сном. Чтобы его утолить, прекрасно подойдут нежирный кефир и сыр, а также овсяная или гречневая каша. Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Сафронова.

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