Reuters: Узбекистан отказался от инициативы Москвы по созданию «газового союза»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Узбекистан отказался от предложения российского лидера Владимира Путина по созданию «тройственного газового союза». Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам вице-премьера и министра энергетики Узбекистана Жорабека Мирзамахмудова, заключение газового соглашения с Москвой не будет означать «союз».

Министр добавил, что Россия и Узбекистан вели переговоры о поставках газового топлива через Казахстан, однако речь шла только о «техническом контракте».

— Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ, — заключил Мирзамахмудов.

Недавно президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Москве обсудили создание «тройственного газового союза», участником которого также должен был стать Узбекистан.

Позже пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что идея создания «тройственного газового союза», который будет включать Россию, Казахстан и Узбекистан, соответствует интересам всех трех стран, так как маршруты поставок энергоносителей на их территории имеют чрезвычайную актуальность.