Астролог Тамара Глоба назвала 2023 год самым тяжелым за последние несколько лет

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Астролог Тамара Глоба заявила, что в ближайшие годы в мире произойдут глобальные перемены, которые коснутся сфер экономики и психологии.

Специалист по звездному небу отметила, что год Водяного Кролика не будет простым для жителей планеты.

— И только через 2–2,5 года пойдет период, когда будет четкое и ясное урегулирование. Период 2023 года, наверное, самый критический, — добавила Глоба в прогнозе на своем YouTube-канале.

Она уточнила, что летом 2022 года в силу вступила очередная активная фаза, которая коснулась споров и конфликтов. При этом, по ее словам, 2023 год станет самым тяжелым за последние несколько лет.

Совсем скоро жители планеты будут встречать новый, 2023 год. По прогнозам многих прорицателей, это время станет для людей периодом тяжелых испытаний и конфликтов. «Вечерняя Москва» совместно с агрегатором «СМИ2» подготовила подборку самых ярких предсказаний от известных медиумов, магов и ясновидящих. Не менее трех важных предсказаний на 2023 год сделала и болгарская ясновидящая Ванга. По предсказаниям прорицательницы, жители планеты в грядущем году переживут катаклизмы и страшные болезни. Среди пророчеств есть и те, в которых говорится, что орбита Земли трансформируется.