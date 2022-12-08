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Песков: Подготовка ответа РФ на введение потолка цен на нефть завершается

Георгий Соланович
В мире
Песков: Подготовка ответа РФ на введение потолка цен на нефть завершается
Фото: Администрация президента РФ

Россия завершает подготовку ответных мер на введение Западом потолка цен на нефть из РФ, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 8 декабря.

— Подготовку завершаем, — сказал Песков на пресс-конференции. Его слова передает ТАСС.

С 5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России. Параллельно вступило в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, зачем потолок цен на нефть сделали комфортным для России. По его словам, в данный момент Евросоюз озвучил не все условия потолка цен.

Политолог Андрей Кортунов заявил «Вечерней Москве», что добиться смягчения политики ЕС в отношении цен для российской экспортируемой нефти можно, если прекратить любое сотрудничество с западными партнерами и переориентировать рынок черного золота на азиатский путь развития.

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