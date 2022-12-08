Дети проводили химические опыты на кухне в столичной квартире и едва не сожгли мать

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Москве женщина пострадала в результате проведения кустарных химических опытов для детей на кухне жилого дома на юго-западе столицы. Об этом стало известно в четверг, 8 декабря.

По неподтвержденным данным, инцидент произошел в квартире, расположенной в районе Марьино. Мать малолетнего ребенка привела двоих детей, в том числе и своего сына, из детского сада в гости к другу. Хозяин квартиры, 59-летний отец детсадовца, решил показать посетителям зрелищный химический эксперимент, в результате которого из импровизированного песочного вулкана в результате горения появляется длинная «черная змея».

Однако представление пошло не по плану, так как мужчина добавил слишком много горючего. И вместо «фараоновой змеи» появился мощный столб пламени, который поджег блузку и волосы стоявшей рядом матери одного из гостей.

Экспериментатор самостоятельно потушил огонь руками, дал обезболивающее пострадавшей и вызвал скорую. Но, несмотря на быструю реакцию, женщина получила ожоги 30 процентов тела, в том числе лица, шеи и руки, и была госпитализирована. По неподтвержденным данным, пострадавшая находится в реанимации.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, сообщил Telegram-канал Shot.

Еще одна история с неожиданным получением ожогов произошла на лестничной клетке жилого дома, расположенного на Севастопольском проспекте в Москве. Девушка вышла из своей квартиры покурить, после чего бросила горящую сигарету в оставленный кем-то ботинок, из которого вырвался столб пламени. Девушку госпитализировали с ожогами.