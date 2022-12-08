Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дети проводили химические опыты на кухне в столичной квартире и едва не сожгли мать

Степан Жирнов
Происшествия
Дети проводили химические опыты на кухне в столичной квартире и едва не сожгли мать
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Москве женщина пострадала в результате проведения кустарных химических опытов для детей на кухне жилого дома на юго-западе столицы. Об этом стало известно в четверг, 8 декабря.

По неподтвержденным данным, инцидент произошел в квартире, расположенной в районе Марьино. Мать малолетнего ребенка привела двоих детей, в том числе и своего сына, из детского сада в гости к другу. Хозяин квартиры, 59-летний отец детсадовца, решил показать посетителям зрелищный химический эксперимент, в результате которого из импровизированного песочного вулкана в результате горения появляется длинная «черная змея».

Однако представление пошло не по плану, так как мужчина добавил слишком много горючего. И вместо «фараоновой змеи» появился мощный столб пламени, который поджег блузку и волосы стоявшей рядом матери одного из гостей.

Экспериментатор самостоятельно потушил огонь руками, дал обезболивающее пострадавшей и вызвал скорую. Но, несмотря на быструю реакцию, женщина получила ожоги 30 процентов тела, в том числе лица, шеи и руки, и была госпитализирована. По неподтвержденным данным, пострадавшая находится в реанимации.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, сообщил Telegram-канал Shot.

Еще одна история с неожиданным получением ожогов произошла на лестничной клетке жилого дома, расположенного на Севастопольском проспекте в Москве. Девушка вышла из своей квартиры покурить, после чего бросила горящую сигарету в оставленный кем-то ботинок, из которого вырвался столб пламени. Девушку госпитализировали с ожогами.

Район Марьино эксперименты Москва Госпитализация Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Пес войны» вернулся за своей пулей

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что мы несем в мир

Все мнения
О проекте