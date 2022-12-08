В ФНС рассказали, как будет работать Единый налоговый счет

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Налогоплательщики при помощи специальной промостраницы смогут разобраться во всех тонкостях перехода на новый порядок учета обязательных платежей — Единый налоговый счет (ЕНС). Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в пресс-службе ФНС России.

ЕНС начнет работать с 1 января 2023 года. Нововведение упростит оплату и избавит от вероятности ошибок. Оно подразумевает универсальную платежку с одинаковыми реквизитами для всех налогов. При этом предусматриваются единые сроки сдачи отчетности и уплаты.

В ФНС уточнили, что при появлении на ЕНС переплаты налогоплательщики смогут вернуть деньги или перевести их другому плательщику.

— Кроме того, благодаря единому сальдо расчетов с бюджетом арест с банковского счета будет сниматься всего за день, а пени будут рассчитываться не по каждому налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо, — отметили в ведомстве.

На промостранице ЕНС также находится ссылка к разделу, где собраны ответы на наиболее распространенные вопросы по этой теме.

При строительстве, продаже и покупке недвижимости, а также при погашении ипотеки россияне могут получить налоговый имущественный вычет. Кому доступен вычет и как его получить — в материале «Вечерней Москвы».