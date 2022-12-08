Названы самые бесполезные новогодние подарки

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Психолог Ольга Анисимович рассказала, какие подарки не стоит дарить на Новый год.

— Любой человек, независимо от возраста, не хочет получить то, что ему не нужно и не пригодится. Тут нужно исходить из индивидуальных предпочтений, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Она отметила, что не стоит дарить носки, одежду, нательное белье, какие-то фигурки, статуэтки, мягкие игрушки.

Известно, что россияне считают давней традиций дарить символ года. Однако Анисимович уверена, не каждый человек обрадуется такому подарку. Многие считают такой подарок бесполезным.

Она также подчеркнула, что пожилые люди обычно знают, чего хотят, поэтому могут заранее сказать, что им нужно. Так, например, кому-то нужен тонометр, кому-то — постельное белье, кто-то захочет халат.

Ранее тренер Дмитрий Нагулин посоветовал выбрать в качестве новогоднего подарка спортивный инвентарь. Коньки в качестве подарка на Новый год подойдут и взрослым, и детям. Кроме того, можно подарить лыжи, сноуборд, передает РИАМО.

Недавно представители резиденции главного Деда Мороза страны в Великом Устюге назвали самые желанные детские подарки на Новый год. «Вечерняя Москва» разобралась, когда и где выгоднее всего их приобретать.