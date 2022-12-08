Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Байден поговорил с Грайнер по телефону после ее освобождения

Александр Афонин
В мире
Байден поговорил с Грайнер по телефону после ее освобождения
Фото: Twitter / President Biden

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, вице-президент США Камала Харрис и американский госсекретарь Энтони Блинкен поговорили с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер по телефону после ее освобождения из российской тюрьмы. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

— Байден, Харрис, Блинкен поговорили по телефону с Грайнер, она в хорошем настроении, — цитирует неназванного чиновника РИА Новости.

Позже американский лидер подтвердил разговор в своем Twitter. По его словам, на данный момент Грайнер находится на борту самолета, она направляется обратно домой.

Об освобождении Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков, стало известно 8 декабря. Она была успешно обменяна российской стороной на предпринимателя Виктора Бута, который отбывал срок в США. Сам обмен прошел в аэропорту Абу-Даби.

Суд арестовал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер 6 марта по подозрению в нелегальной транспортировке наркотиков. Спортсменку приговорили к девяти годам лишения свободы. Свою вину она полностью признала.

Тюрьмы Джо Байден Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Пес войны» вернулся за своей пулей

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что мы несем в мир

Все мнения
О проекте