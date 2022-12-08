Байден поговорил с Грайнер по телефону после ее освобождения

Фото: Twitter / President Biden

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, вице-президент США Камала Харрис и американский госсекретарь Энтони Блинкен поговорили с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер по телефону после ее освобождения из российской тюрьмы. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

— Байден, Харрис, Блинкен поговорили по телефону с Грайнер, она в хорошем настроении, — цитирует неназванного чиновника РИА Новости.

Позже американский лидер подтвердил разговор в своем Twitter. По его словам, на данный момент Грайнер находится на борту самолета, она направляется обратно домой.

Об освобождении Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков, стало известно 8 декабря. Она была успешно обменяна российской стороной на предпринимателя Виктора Бута, который отбывал срок в США. Сам обмен прошел в аэропорту Абу-Даби.

Суд арестовал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер 6 марта по подозрению в нелегальной транспортировке наркотиков. Спортсменку приговорили к девяти годам лишения свободы. Свою вину она полностью признала.