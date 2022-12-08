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Байден выступил с экстренным обращением после освобождения Грайнер

Евгений Белоусов
В мире
Байден выступил с экстренным обращением после освобождения Грайнер
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением после совершенного обмена баскетболистки Бриттни Грайнер и предпринимателя Виктора Бута. Об этом свидетельствует обновленный график Белого дома на четверг, 8 декабря.

Выступление американского лидера началось в 16:30 по московскому времени. Трансляция обращения Байдена велась на официальном YouTube-канале Белого дома.

В своей речи президент США заявил, что Вашингтон продолжит переговоры в духе доброй воли для освобождения из заключения в России американца Пола Уилана.

Осужденная за контрабанду наркотиков в России Грайнер была успешно обменена российской стороной на предпринимателя Виктора Бута. Обмен прошел в аэропорту Абу-Даби.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году по американскому запросу. В тот же год на российского бизнесмена завели уголовное дело за намерение продавать оружие признанной на территории США террористической организации. В 2011 году суд присяжных в Нью-Йорке приговорил Бута к 25 годам лишения свободы.

Суд арестовал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер 6 марта по подозрению в нелегальной транспортировке наркотиков. Спортсменку приговорили к девяти годам лишения свободы. Свою вину она полностью признала.

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