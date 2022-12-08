Politico: ЕС планирует ввести санкции против 169 компаний

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Евросоюз планирует в рамках новых антироссийских санкций приостановить лицензии на вещание каналов «НТВ Мир», РЕН ТВ, «Россия 1» и «Первый канал». Об этом в четверг, 8 декабря, сообщило издание Politico.

В материале сообщается, что новые ограничения могут затронуть 169 организаций, поставляющих товары, которые могут использоваться технологическим и оборонным секторами России.

Помимо этого, представители ЕС намерены расширить перечень подсанкционных товаров для авиационной и космической отрасли, включив в него авиадвигатели и идущие к ним комплектующие, и распространить рестрикции на ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) представила девятый пакет санкций против России, в рамках которого почти 200 человек и три банка будут включены в черный список.

В новый пакет также предлагается включить остановку трансляции четырех телеканалов, добавить очередные ограничения против энергетической и горнодобывающей промышленности России.