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Движение в районе улицы Комдива Орлова ограничат с 9 декабря

Анастасия Колоскова
Город
Движение в районе улицы Комдива Орлова ограничат с 9 декабря
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Комдива Орлова Карта всех событий

Боковой проезд улицы Комдива Орлова на севере Москвы закроют для движения транспорта с 9 декабря. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 9 декабря 2022 года по 15 сентября 2023 года будет закрыт для движения боковой проезд улицы Комдива Орлова, — говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что ограничения связаны с проведением строительных работ. Столичных автомобилистов в Telegram-канале ведомства призвали заранее продумывать маршрут с учетом перекрытий.

Движение в районе улицы Комдива Орлова ограничат с 9 декабря Фото: Telegram / Дептранс Москвы

До этого сообщалось, что в период с 11 декабря 2022 года по 30 апреля 2023 года будет ограничено движение на двух полосах участка улицы Дмитрия Ульянова. Это связано с проведением работ по восстановлению инженерных сетей.

Горожан также предупредили, что движение транспорта будет перекрыто С 7 декабря 2022 года по 10 марта 2023 года по одной полосе на участке местного проезда в районе дома 48 по улице Ивана Франко. Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции инженерных сетей.

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