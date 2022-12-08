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Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть

Евгений Белоусов
В мире
Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть
Фото: Pixabay

Власти Норвегии ввели потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, что соответствует потолку цен Евросоюзе. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в пресс-службе норвежского МИД.

— Потолок цен на нефть поможет сократить доходы России от продажи сырой нефти в третьи страны, — говорится в сообщении.

По словам министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, королевство поддерживает курс Европейского союза в отношении санкций против России.

С 5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России. Параллельно вступило в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, зачем потолок цен на нефть сделали комфортным для России. По его словам, в данный момент Евросоюз озвучил не все условия потолка цен.

Политолог Андрей Кортунов заявил «Вечерней Москве», что добиться смягчения политики ЕС в отношении цен для российской экспортируемой нефти можно, если прекратить любое сотрудничество с западными партнерами и переориентировать рынок черного золота на азиатский путь развития.

Нефть Норвегия Россия
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