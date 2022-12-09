Пожар на складе на юге столицы локализован

Пожарные локализовали возгорание на складе в Востряковском проезде. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Москве.
— В 1:30 пожар был локализован, — сказано в сообщении в Telegram-канале.
До этого сообщалось, что пожар произошел в промышленной зоне на юге столицы. Огонь вспыхнул в здании, предназначенном под склад. Площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров. Позже площадь возгорания увеличилась до 1500 квадратных метров.
Частичное обрушение конструкций случилось на горящем складе на юге столицы.