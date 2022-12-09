Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптики пообещали теплую и снежную погоду в Москве 9 декабря

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали теплую и снежную погоду в Москве 9 декабря
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В пятницу, 9 декабря, в столичном регионе ожидается облачная погода, весь день будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус два–шесть градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне двух–семи градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2–3 метра в секунду, иногда его порывы будут достигать 8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Аномальный снегопад обрушится на Москву в понедельник, 12 декабря. Уровень осадков может достигнуть 25 миллиметров, что станет настоящим рекордом для декабря. Об этом 8 декабря сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дорогах и пешеходных зонах. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры необходимо соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.

Прогнозы Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Пес войны» вернулся за своей пулей

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Все мнения
О проекте