Синоптики пообещали теплую и снежную погоду в Москве 9 декабря

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В пятницу, 9 декабря, в столичном регионе ожидается облачная погода, весь день будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус два–шесть градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне двух–семи градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2–3 метра в секунду, иногда его порывы будут достигать 8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Аномальный снегопад обрушится на Москву в понедельник, 12 декабря. Уровень осадков может достигнуть 25 миллиметров, что станет настоящим рекордом для декабря. Об этом 8 декабря сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дорогах и пешеходных зонах. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры необходимо соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.