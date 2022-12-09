Психолог рассказал, как справиться с тревожностью

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Тревога — тягостное чувство беспокойства и страха перед гипотетической угрозой. При тревоге вырастает общая возбудимость, повышается давление, учащается сердцебиение, нарушается сон. Как справиться с этим состоянием, рассказал клинический психолог Петр Мушинский.

Эксперт посоветовал постараться найти причину тревоги. Это может быть непросто, поскольку тревога мешает мыслить рационально.

Важно проанализировать текущую ситуацию и осознанно подойти к имеющимся проблемам. Это позволит снизить неопределенность, которая запускает механизм тревоги.

— Представьте самое плохое, что случится с вами, если произойдет ситуация, вызывающая беспокойство. Спросите себя, можете ли вы повлиять на эти события, какова вероятность наступления негативных последствий? Разберите тревожащую ситуацию по кирпичикам и по возможности подготовьтесь к разным вариантам ее развития, — посоветовал психолог в комментарии РИАМО.

Кроме того, стоит освоить различные дыхательные практики.

По его словам, также будет полезно освоить дыхательные техники релаксации.

Ранее психолог Людмила Суздальцева отметила, что все чувства человека нужны и важны. Часто люди не могут проживать и идентифицировать свои чувства. В таком случае психологи помогают человеку лучше узнать себя и свои истинные эмоции, передает ФАН.

До этого психолог Екатерина Мацапура рассказала об основных признаках депрессии.