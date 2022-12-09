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Ефимов: Резидент технополиса «Москва» начал строительство завода по производству SIM-карт

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Резидент технополиса «Москва» начал строительство завода по производству SIM-карт
Фото: Пресс-служба

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», компания «Исткомпис Рус», начал строительство нового завода по производству SIM-карт на площадке «Алабушево». Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Компания уже получила разрешительные документы на строительство нового завода, сейчас заканчиваются подготовительные работы к возведению объекта. Резидент особой экономической зоны намерен вложить в реализацию проекта более 200 миллионов рублей. Строительство планируется завершить в 2023 году, — заявил он.

По словам заместителя мэра Москвы, компания планирует выпускать как традиционные SIM-карты, так и вести работу по дальнейшему совершенствованию виртуальных карт.

Каждый год компания выпускает более 60 миллионов единиц продукции для отечественного и зарубежного рынков на собственном производстве в Зеленограде и на других площадках, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев отметил, что на новом предприятии будет создано более 50 рабочих мест.

До этого сообщалось, что в технополисе «Москва» разработали новый экспресс-тест на коронавирус. Продукт отличается от существующих тестов для выявления антигена вируса SARS-CoV-2 тем, что помогает анализировать образец слюны пациента, а не мазок из назальной полости.

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