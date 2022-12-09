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Власти Москвы оформили в собственность почти 700 бесхозяйных объектов с начала года

Георгий Соланович
Город
Власти Москвы оформили в собственность почти 700 бесхозяйных объектов с начала года
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Власти Москвы с начала года оформили в собственность почти 700 бесхозяйных объектов общей площадью около 200 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман в пятницу, 9 декабря.

Он напомнил, что у бесхозяйных объектов либо нет владельца, либо он неизвестен или отказался от своих прав. Такие здания, продолжил Гаман, могут представлять опасность для жизни и здоровья горожан.

— С начала года город принял в собственность 692 бесхозяйных объекта общей площадью 197,7 тысячи квадратных метров. Из них 376 — это здания, еще 316 — объекты инженерной инфраструктуры. Благодаря проделанной работе сооружения, которые были заброшены и разрушались, вовлекут в хозяйственный оборот. Их можно будет ремонтировать, сдавать в аренду и использовать для городских нужд, — отметил министр.

Он заключил, что всего с начала года было подано 1028 исковых заявлений в суд о признании прав собственности Москвы на бесхозяйные объекты недвижимости.

До этого сообщалось, что число выявляемых самозахватов земель в столице сократилось почти в 1,5 раза по сравнению с показателем прошлого года.

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