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Инна Святенко: Мобильные штабы акции «Мы вместе» привлекут внимание к ней москвичей

Георгий Соланович
Город
Инна Святенко: Мобильные штабы акции «Мы вместе» привлекут внимание к ней москвичей
Фото: Пресс-служба Совфеда

Два мобильных штаба акции «Мы вместе», работающие в Москве, помогут привлечь внимание горожан к сбору помощи и подарков для семей военнослужащих, принимающих участие спецоперации на Украине. Об этом сообщила сенатор РФ, представитель Мосгордумы в Совфеде Инна Святенко.

— Мобильные штабы акции расположены на ГУМ-ярмарке и в Центральном детском магазине на Лубянке. Эти точки в преддверии новогодних праздников посетят сотни тысяч москвичей и туристов, и каждый из них сможет увидеть, как идет сбор, поучаствовать в проекте, внести свой вклад в дело помощи и поддержки семей тех, кто сейчас находится в зоне СВО, — сказала она.

Сенатор отметила, что горожане проявляют активность и хотят помочь семьям военнослужащих, а мобильные штабы акции лишь дополнительно стимулируют людей.

Святенко напомнила, что в штабах «Мы вместе» можно отправить подарок детям из семей мобилизованных, а также направить все необходимое солдатам в зоне СВО. Кроме того, заключила парламентарий, на площадках акции можно узнать о том, как стать добровольцем и принять участие в других акциях и проектах, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сэр столицы Сергей Собянин заявил, что около 20 тысяч заявок поступило в центр поддержки семей мобилизованных в столице. По его словам, около 18 тысяч заявок поступили на предмет адресно-финансовой поддержки, в том числе просьбы по трудоустройству, получению новой профессии, устройству детей в детские сады и их бесплатному питанию.

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