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Торговый центр «Мега Химки» будет закрыт 10 декабря из-за восстановительных работ

Илья Ашуров
Александр Афонин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Торговый центр «Мега Химки» будет закрыт 10 декабря из-за восстановительных работ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Торговый центр «Мега Химки» будет закрыт в субботу, 10 декабря, из-за проведения восстановительных работ после произошедшего в магазине OBI пожара. Об этом «Вечерней Москве» сообщили контакт-центре ТЦ «Мега».

— «Мега Химки» 10 декабря будет закрыта, потому что там будут вестись восстановительные работы, — сказал собеседник «ВМ».

На данный момент точной даты возобновления работы торгового центра нет. Соответствующая информация будет опубликована на сайте сети.

Ранним утром в пятницу, 9 декабря, в гипермаркете OBI на территории ТЦ «Мега Химки» произошел пожар. Из-за обрушения кровли огонь быстро распространился по всей площади помещения. Что известно о причинах и последствиях возгорания — в материале «Вечерней Москвы».

В пресс-службе Всероссийского союза страховщиков сообщили «ВМ», что ущерб от пожара в ТЦ «Мега Химки» оценивается в рекордные 20 миллиардов рублей. По имеющейся информации, все объекты были застрахованы.

Причиной пожара в гипермаркете OBI стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. Заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов в беседе с «ВМ» отметил, что в таком случае рабочих привлекут по второй части 238-й статьи УК.

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