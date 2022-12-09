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У Леры Кудрявцевой «отнялась часть лица»

Евгений Жуков
Общество
У Леры Кудрявцевой «отнялась часть лица»
Фото: Youtube / Начало

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что на фоне происходящих в стране и мире событий у нее появились множественные переживания и стрессы, из-за которых у знаменитости онемела часть лица.

— У меня тут на фоне всех этих событий отнялась часть лица. На нервной почве левая половина словно онемела, — призналась звезда.

Помимо этого, она рассказала, что по ощущениям за последнее время постарела на 20 лет. Кудрявцева добавила, что последние события в стране повлияли не только на ее эмоциональное состояние, но и на профессиональную деятельность.

Звезда также сообщила, что близко к сердцу воспринимает информацию, поступающую из Сети в последнее время, передает «Комсомольская правда».

До этого Кудрявцева рассказала, как стала жертвой мошенников, которым она перевела крупную сумму денег.

Чуть позже телеведущая опубликовала в соцсетях видео, где рассказала подробности инцидента. В одном из мессенджеров ей пришло сообщение с неизвестного номера. Писавшая представилась Наташей из США и завела со знаменитостью дружескую переписку.

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