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Ассортимент бренда Asos стал доступен для россиян

Александр Афонин
Общество
Ассортимент бренда Asos стал доступен для россиян
Фото: Unsplash

На онлайн-платформе CDEK.Shopping появилась продукция британского ретейлера одежды Asos. Соответствующее объявление было размещено на сайте сервиса в пятницу, 9 декабря.

— Asos на CDEK.Shopping. Легендарные товары уже доступны к заказу, — говорится в сообщении.

На данный момент российским пользователям представлено более 23 тысяч позиций бренда, среди которых женская и мужская одежда, а также различная обувь и аксессуары. Оплатить покупки можно картами российских банков. Как заявляется, доставка заказов будет осуществляться в течение месяца.

Онлайн-магазин одежды и косметики ASOS ограничил доставку одежды на территорию России 2 марта. При попытке купить товар появлялось сообщение, согласно которому компания не может доставить заказанные позиции в страну.

29 ноября стало известно, что «Почта России» начала доставлять товары из европейских интернет-магазинов через своего партнера «Почта Global». Сервис предоставляет россиянам доступ к иностранным магазинам и маркетплейсам, в том числе Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, Zara и другие.

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