Блогер российского происхождения выбежал на поле в игре ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Блогер российского происхождения Виталий Здоровецкий выбежал на футбольное поле в игре четвертьфинала чемпионата мира между Нидерландами и Аргентиной.

30-летний мужчина, который родился в Мурманске, ранее несколько раз задерживался за подобные выходки. Он выбегал на поле во время матча финала чемпионата мира — 2014 между Германией и Аргентиной, также его задерживали за восхождение на пирамиды Гизы. В матче финала Лиги чемпионов 2019 года на поле выбежала полуголая девушка, которая была в купальнике с нанесенным именем Виталия.

Здоровецкого вынесли с поля сотрудники стадиона, сообщает Telegram-канал Shot.

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Чемпионат мира по футболу в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Действующим победителем турнира является команда Франции, которая одержала победу над Хорватией на ЧМ в России.

Сборная Хорватии 9 декабря обыграла Бразилию, национальная команда которой является пятикратным чемпионами мира по футболу, в серии пенальти и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Основное время игры завершилось с нулевым счетом, но в овертайме в воротах команд появилось по одному мячу, но уже в серии пенальти точнее оказались хорваты — 4:2.