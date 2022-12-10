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Премьер Греции Мицотакис пообещал помочь Европе стать независимой от газа из РФ

Юлия Курганова
В мире
Премьер Греции Мицотакис пообещал помочь Европе стать независимой от газа из РФ
Фото: Администрация президента РФ

Греция активно ведет разведку месторождений углеводородов и может помочь европейским странам стать независимыми от природного газа из России. Об этом сообщил в пятницу, 9 декабря, премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Саммит девяти стран Средиземноморской группы EuroMed прошел в Аликанте. Энергетика была одной из основных тем встречи.

— Важно суметь прийти к соглашению на следующем совете министров одновременно по трем обсуждаемым вопросам: энергетической солидарности, упрощению процедур согласования установки новых источников возобновляемой энергии и механизму ценовой коррекции — то, что мы называем потолком цен. Чтобы иметь возможность снизить цены на природный газ, как мы обещали сделать в течение многих месяцев, — заявил глава правительства Греции на телеканале ERT.

Он рассказал, что страна очень быстро продвигается в новых исследованиях углеводородов к юго-западу от Крита и юго-западу от Пелопоннеса. По его словам, Египет может внести вклад, чтобы помочь Европе стать независимой от российского газа.

Мицотакис отметил, что Греция будет продолжать обеспечивать энергетическую безопасность для граничащих с ней стран, благодаря инвестициям, которые уже сделаны и еще будут сделаны в установки регазификации СПГ.

6 декабря генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский рассказал, на сколько странам ЕС хватит запасов газа и кто сильнее всего пострадает от энергетического кризиса. Он считает, что из-за энергетического кризиса прежде всего пострадают страны с небольшим запасом финансовой прочности.

газоснабжение Россия Греция Европа
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