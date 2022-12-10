Nihon Keizai: В Японии предупредили о неожиданной выгоде для РФ от санкций

Фото: shutterstock

Рост спроса на энергоносители, который спровоцирован санкциями против России, в перспективе увеличит зависимость развивающихся стран от РФ. Об этом сообщается в японском издании Nihon Keizai.

В статье сказано, что после 2027 года, когда глобальные поставки энергоносителей увеличатся, спрос превысит предложение. Однако в ходе данного процесса вырастет количество развивающихся стран, которые будут активно сближаться с Россией и КНР из-за антироссийских санкций. Такое мнение высказал представитель Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам Ютаку Сиракаву.

— В условиях дефицита Азии осталось только обратиться за помощью к РФ — как бы инициаторы ограничений ни хотели обратного, — сделан вывод в публикации.

1 декабря сообщалось, что Япония приняла «беспрецедентное» решение отказаться от совместной с США разработки нового истребителя из-за нежелания американской компании Lockheed Martin предоставить ей передовые технологии. Об этом сообщается в издании Shūkan Gendai. Министерство обороны Японии выбрало в качестве партнеров по проекту Великобританию и Италию.