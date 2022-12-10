Каток с искусственным покрытием откроется в парке «Сокольники»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Каток «Лед» с искусственным покрытием начнет работать на Фестивальной площади парка «Сокольники». Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Площадь катка составляет 5,3 тысячи квадратных метров. Он будет принимать посетителей ежедневно. Сеансы катания проводятся в периоды с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 16:00 до 18:00, с 19:00 до 21:00 и с 22:00 до 00:00.

Недалеко от катка расположены кафе и киоски питания, где гости могут согреться теплыми напитками и перекусить.

Стоимость билета на каток с учетом проката коньков составит 600 рублей с понедельника по четверг и 700 рублей — в пятницу, выходные и праздничные дни. Посетить каток без услуги проката коньков можно за 300 и 400 рублей соответственно, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Москве стартует новый сезон бесплатного проекта «Все на лед», в рамках которого с детьми будут заниматься вожатые государственного автономного учреждения культуры (ГАУК) «Мосгортур» и слушатели Центральной школы московских вожатых.

Катание на коньках — прекрасный вариант проведения досуга. Что нужно сделать перед походом на каток, рассказала тренер Татьяна Шилина.