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СМИ: Турция не уступила США в переговорах по заторам в проливах

Анастасия Колоскова
В мире
СМИ: Турция не уступила США в переговорах по заторам в проливах
Фото: Unsplash

Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал провел телефонные переговоры с замминистра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо по поводу заторов в проливах, в ходе которых турецкая сторона настояла на своем решении требовать у нефтяных танкеров документ о страховке. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

— В ходе беседы посол Онал обратил внимание на необходимость предоставления турецким властям подтверждающих писем от страховых компаний для нефтяных танкеров, планирующих пройти через турецкие проливы, после заявления компаний по защите и возмещению убытков (Protection and Indemnity Insurance, P&I), — отметил источник.

Он уточнил, что P&I заявила, что страхование для перевозящих российскую нефть танкеров по цене выше допустимой, окажется недействительным.

По словам источника, Турция обратила внимание на важность безопасности движения судов, а также жизни, имущества и окружающей среды в Босфоре, проходящем через центр города с 20-миллионным населением, передает РИА Новости.

До этого турецкое Генеральное управление мореходства рассказало, что страховые компании Евросоюза отказались предоставлять письма о страховке для прохода танкеров с нефтью через черноморские проливы, что вызвало образование пробки в Босфоре.

Об образовании затора танкеров в водах Турции 5 декабря сообщило издание Financial Times. По данным газеты, пробки начали образовываться после введения потолка цен на нефть и требования Турции в предоставлении дополнительных подтверждений страховки судов.

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