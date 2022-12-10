Минтранс предупредил о запрете на передвижение для ряда грузовиков по Крымскому мосту

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Грузовые автомобили с грузоподъемностью свыше 1,5 тонны с 11 декабря временно не смогут проезжать по Крымскому мосту. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Минтранса.

Так, водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонны при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой.

При этом в министерстве добавили, что о снятии ограничений будет сообщено дополнительно. Движение легковых машин и автобусов по Крымскому мосту будет осуществляться в обычном режиме, отмечается на сайте Минтранса.

5 декабря президент России Владимир Путин посетил Крымский мост и поговорил со строителями. Он прибыл на сооружение за рулем автомобиля и проехал по нему, выслушав при этом доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, посвященный завершению восстановительных работ.

7 декабря Хуснуллин сообщил, что основные ремонтные работы на автодорожной части Крымского моста планируется завершить в марте 2023 года, после этого по обеим полосам откроется движение.