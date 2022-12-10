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В США одним словом описали работу Байдена

Анастасия Колоскова
В мире
В США одним словом описали работу Байдена
Фото: whitehouse

Состояние президента Соединенных Штатов Джо Байдена и его политические решения можно охарактеризовать одним словом — «деменция». Такое мнение выразил автор портала American Thinker Ноэль Уильямс.

— Байден также доказал, что дряхлость может быть ужасной президентской болезнью. Вот почему слово «деменция» заслуживает быть словом 2022 года, — убежден Уильямс.

Он отметил, что в Конституции страны установлена нижняя возрастная планка для претендентов в президенты или члены Конгресса, однако нет верхнего возрастного предела. Именно это, по мнению автора, создало опасную ситуацию в США.

Уильямс напомнил о словах бывшего американского лидера Гарри Трумэна, назвавшего старение и дряхлость «ужасными болезнями законодательства». Он уточнил, что средний возраст сенаторов в 1951 году был равен чуть менее 57 лет, а в настоящее время он стал более 64 лет.

Президенту США Джозефу Байдену 20 ноября исполнилось 80 лет. Однако отметил свой юбилей он только 21 ноября, в тесном кругу родных и близких. «Вечерняя Москва» собрала занимательные факты жизни самого возрастного президента Соединенных Штатов.

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