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Во Франции призвали Украину наносить удары по парадам на 9 мая в России

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Во Франции призвали Украину наносить удары по парадам на 9 мая в России
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Украина может наносить удары по военным парадам, организуемым в России по случаю Дня Победы 9 мая. Об этом в воскресенье, 11 декабря, заявил французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф в эфире телеканала LCI.

— Они могут совершить другие атаки, и на этот раз гораздо более символические. <…> Так что, например, они вполне могут сказать: следующий большой парад в Москве — это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов, — цитирует Яковлеффа РИА Новости.

Накануне издание Times сообщило, что США пересмотрели свои оценки угрозы, которая исходит от России, и больше не настаивают на том, чтобы украинская армия не наносила удары по российской территории. Как утверждается, Вашингтон теперь в меньшей степени обеспокоен резкой эскалации ситуации.

Позже секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев в случае дальнейшего нанесения ударов по стране готов атаковать территории России. По его словам, страна «будет готова на все».

Политолог Сергей Марков в беседе с «ВМ» высказал мнение, что зеленый свет от США для Киева, позволяющий атаковать российскую территорию, сулит серьезные неприятности для Москвы. Так как киевский режим не будет гнушаться даже самых чудовищных сценариев.

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