Bloomberg: Турция начала пропускать заблокированные в Босфоре нефтяные танкеры

Фото: Unsplash

Турция начала пропускать нефтяные танкеры, которые были остановлены 5 декабря в заливе Босфор. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в воскресенье, 11 декабря.

Согласно предоставленным данным, 10 декабря турецкие власти направили страховщикам образец письма, которое они считают приемлемым доказательством страхового покрытия.

Письмо, по информации агентства, было похоже на версии, которые уже были представлены турецким властям, что вселяет оптимизм в отношении того, что решение было найдено.

Об образовании затора танкеров в водах Турции 5 декабря сообщило издание Financial Times. По данным газеты, пробки начали образовываться после введения потолка цен на нефть и требования Турции в предоставлении дополнительных подтверждений страховки судов.

7 декабря замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры. Образовавшаяся пробка удерживает 18 миллионов баррелей нефти — в большинстве своем из Казахстана.

8 декабря в Турции объяснили причину появления пробки из судов на входе в Босфор. Как уточняется, страховые компании ЕС отказались предоставлять письма о страховке для прохода танкеров с нефтью через черноморские проливы.