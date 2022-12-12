На сайте Музея Победы можно проголосовать за новогодние открытки москвичей

Фото: Художник неизвестен. 1907 год / Главархив

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Творческие работы жителей столицы представили на виртуальной выставке Международного конкурса «Нарисуй «Елку Победы». Юные и взрослые художники из Москвы стали одними из наиболее активных участников конкурса, прислав несколько сотен работ.

До 15 декабря пользователи сети Интернет могут поддержать авторов понравившихся работ и отдать за них свой голос. Набравшие наибольшее количество голосов получат «Приз зрительских симпатий».

Участники конкурсной программы изобразили, как встречали Новый год в военные годы, украшали елки, собственноручно делали игрушки и какие подарки дарили.

— Наиболее активными конкурсантами по традиции стали самые юные художники. Дети 6-11 лет нарисовали более 12 тысяч рисунков, посвященных встрече Нового года в годы Великой Отечественной войны, — поделились с «Вечерней Москвой» организаторы конкурса.

Всего участниками онлайн-проекта стали 18 тысяч участников самых разных возрастов. Работы на конкурс прислали авторы из 86 регионов России, а также жители Турции, Казахстана, Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Армении, Молдавии и других стран.

Итоги состязания будут опубликованы на сайте музея 16 декабря. Церемония награждения победителей состоится 23 декабря в Музее Победы. Конкурс организован Музеем Победы вместе с Фондом Оксаны Федоровой, Юнармией, издательской группой АСТ, Российским Движением Школьников, сетью магазинов «Передвижник», а также заводом художественных красок «Невсекая Палитра».

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