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Певца Данко два дня продержали в кишиневском аэропорту за поддержку России

Егор Провоторов
Общество
Певца Данко два дня продержали в кишиневском аэропорту за поддержку России
Фото: Youtube / Особая грань

Состояние здоровья российского исполнителя Данко серьезно ухудшилось после двух суток, которые он провел в аэропорту Кишинева. Артист с большим трудом справился с навалившимся на него стрессом.

Накануне музыкант прилетел в Молдавию, чтобы дать концерт в Кишиневе в пятницу, 9 декабря. Однако он был задержан пограничниками, отобрали паспорт и заявили, что певцу запрещен въезд в страну. Данко даже не смог купить себе воды и еды, поскольку платить российскими картами в стране нет возможности.

Поп-исполнитель даже представить себе не мог, что его поездка в Молдавию может закончиться таким образом. Улететь он смог лишь спустя двое суток по своему же билету. В аэропорту над ним издевались и ухмылялись, когда видели всю неловкость его положения. Такое отношение к артисту молдавские власти проявили за его поддержку России, пишет KP.RU.

Президент Молдавии Майя Санду в конце ноября обвинила Россию в массовых отключениях электроэнергии в стране после обстрелов Вооруженными силами РФ объектов энергетической инфраструктуры Украины.

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