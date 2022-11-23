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Санду заявила, что Россия оставила Молдавию «в темноте и холоде»

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Санду заявила, что Россия оставила Молдавию «в темноте и холоде»
Фото: flickr/45198836@N04

Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в массовых отключениях электроэнергии в стране после бомбардировок ВС РФ объектов энергетической инфраструктуры Украины.

— Россия оставила Молдову в темноте. <...> Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, — написала Санду на своей странице в социальных сетях.

Молдавский лидер пообещала решить проблемы в энергетической сфере в ближайшее время. По ее словам, все государственные службы работают в этом направлении.

23 ноября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил о массовых отключениях электроэнергии по всей стране. Один из крупнейших в Молдавии операторов энергетического рынка Premier Energy также сообщил об аварийном отключении в энергосистеме страны.

На всей территории Украины 23 ноября снова объявили воздушную тревогу. Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения.

Также появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра города Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Электроэнергия Россия Молдавия
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