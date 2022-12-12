Новогоднюю ель для Кремля спилят в Подмосковье

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Главную новогоднюю елку России, поиски которой стартовали еще летом, спилят в понедельник, 12 декабря, в Волоколамском городском округе Подмосковья. Уже вечером в среду, 14 декабря, ее доставят в столичный Кремль.

В 2022 году ель выбирали из 62 «кандидатур», шорт-лист составлял 37 деревьев, а победительницу по традиции определила специальная комиссия. В пресс-службе Управления делами президента России рассказали, что выбор остановился на дереве, растущем неподалеку от деревни Гряды в Волоколамском городском округе. Этой ели 95 лет, ее высота — 27 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, а размах веток — 10 метров.

Основными требованиями к дереву были высота не менее 25 метров и возраст не старше 120 лет, а также правильная пирамидальная форма кроны, насыщенный и равномерный окрас хвои, отсутствие сломанных и сухих ветвей. Также важным критерием был удобный подъезд для техники, чтобы не повредить соседние деревья, пишет ТАСС.

Будущую кремлевскую ель отыскали во время занятия школьного лесничества «Друзья леса». Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают последние 26 лет. С 2007 года деревья доставляют из Московской области.

Накануне руководитель комитета по взаимодействию с органами власти и общественными объединениями национальной Ассоциации организаторов мероприятий Иван Поляков рассказал, что новогодняя ель является символом того, что, несмотря на трудности, жизнь продолжается и праздники все еще объединяют людей.