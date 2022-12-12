Московские одиннадцатиклассники напишут пробный ЕГЭ по пяти предметам

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Школьники из Москвы, обучающиеся в одиннадцатом классе, на этой неделе напишут пробный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по химии, обществознанию, физике, географии и английскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в понедельник, 12 декабря.

— 13 декабря в Москве пройдут единые городские контрольные работы в формате ЕГЭ по химии и обществознанию, а 15 декабря — по физике, географии и письменной части английского языка. В них могут принять участие одиннадцатиклассники, зарегистрировавшиеся на Единый государственный экзамен по этим предметам, — говорится в сообщении.

Результаты работ появятся в личных кабинетах школьников на портале mos.ru в конце декабря. В пресс-службе пояснили, что пробники помогут выпускникам школ оценить свой уровень подготовки и познакомиться с процедурой проведения ЕГЭ в 2023 году.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что по итогам пробных экзаменов и результатов независимых диагностик и успеваемости школы смогут рекомендовать выпускникам основную или продвинутую группу для подготовки к экзаменам на школьных практикумах, которые начнутся во втором учебном полугодии.

Около 18 тысяч столичных одиннадцатиклассников приняли участие в пробных ЕГЭ — общегородских контрольных работах в формате единого государственного экзамена по биологии, истории и литературе. Они прошли в школах 8 декабря в рамках нового столичного подхода по подготовке к выпускным экзаменам и поступлению в вуз.