Семь фармкомпаний обратились за поддержкой Москвы в проведении клинических исследований

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Власти Москвы в сентябре этого года расширили меры поддержки фармацевтических компаний в проведении клинических исследований лекарств, с того момента уже семь предприятий обратились за помощью города. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 12 декабря.

— Они (меры поддержки — прим. «ВМ») включают в себя как организационную помощь — подбор городских медорганизаций для проведения исследований, добровольцев, формирование исследовательской команды, юридическое сопровождение, так и финансовую — для препаратов, имеющих особо важное значение для столичного здравоохранения. С этого момента уже семь фармацевтических компаний подали заявки на поддержку в проведении 14 клинических исследований, — пояснила Ракова.

По ее словам, компании обращаются за помощью города по вопросам формирования исследовательской команды, взаимодействия с этическими комитетам и многим другим.

По шести заявкам, отметила Ракова, уже подобраны медорганизации для проведения исследований, по трем — проработаны критерии подбора добровольцев. По остальным обращениям продолжается, передает официальный сайт мэра Москвы.

6 декабря мэр столицы Сергей Собянин объявил о продлении на 2023 год программы комплексной поддержки клинических исследований новых лекарств в медицинских учреждениях города.