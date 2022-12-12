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Площадь пожара в ТЦ «Стройпарк» выросла до 9 тысяч квадратных метров

Георгий Соланович
Происшествия
Площадь пожара в ТЦ «Стройпарк» выросла до 9 тысяч квадратных метров
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Саввино, Пригородная улица, 92 Карта всех событий

Площадь пожара в строительном торговом центре «Стройпарк» в Балашихе выросла до девяти тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в подмосковном главке МЧС в понедельник, 12 декабря.

— Организован штаб пожаротушения, создано три боевых участка на тушении. По состоянию на 10:10 по информации от штаба — площадь горения составляет 9000 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Как сообщил «Вечерней Москве» источник, изначально огонь распространился на площади 200 метров из-за возгорания строительных материалов на открытой площадке. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Пожар, о котором идет речь, произошел утром 12 декабря. Сообщение о возгорании на территории ТЦ поступило в 08:33 по московскому времени. Пожар произошел по адресу микрорайон Саввино, улица Пригородная, дом 92.

Источник «ВМ» назвал причину инцидента — возгорание строительных материалов.

В дальнейшем от экстренных служб поступила информация о пострадавшем в ходе инцидента, им стал охранник торгового центра.

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