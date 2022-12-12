Москва побила суточный максимум осадков 1960 года

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице установлен рекорд по количеству осадков. Об этом в понедельник, 12 декабря, информирует портал «Метеоновости».

— За 12 часов на город в виде дождя выпало 12-19 миллиметров осадков. На ВДНХ сумма осадков составила 17 миллиметров, а это означает, что суточный рекорд 1960 года по осадкам пал, — говорится в сообщении.

Как уточняется, Москва оказалась в зоне атмосферных фронтов южного циклона, что повлияло на погодные условия в городе. При этом финальная цифра рекорда станет известна только после 21 часа, поскольку за 12 декабря может выпасть еще 3-8 миллиметра осадков, сообщает сайт метеобюро.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Московском регионе за 12 часов местами выпало более 50 процентов месячной нормы осадков. По его словам, на базовой метеостанции ВДНХ за 12 часов выпало 18 миллиметров осадков, что составляет примерно 35 процентов от месячной нормы.

Несмотря на ухудшение погодных условий, аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме. Пресс-служба Росавиации в связи со сложными метеоусловиями призвала пассажиров прибывать в аэропорты на вылетающие из Москвы рейсы заблаговременно.

Москве предстоит столкнуться с возвращением морозов и усилением осадков с 12 по 16 декабря. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.