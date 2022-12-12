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Движение трамваев на Красноказарменной улице восстановили

Степан Жирнов
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Движение трамваев на Красноказарменной улице восстановили
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Красноказарменная улица Карта всех событий

Восстановлено движение трамваев на Красноказарменной улице в Москве. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Восстановлено движение трамваев на Красноказарменной улице, — передал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что интервалы движения в районе остановки «Лефортовский мост» маршрутов под номерами 4 и 43 были увеличены.

Накануне департамент предупреждал москвичей о возможных затруднениях в передвижении наземного транспорта из-за непогоды. Повысившаяся температура воздуха способствует интенсивному таянию снега. Также было отмечено, что за последние сутки в городе выпало 40 процентов месячной нормы осадков.

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