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Приметы и советы

Названы лекарства, из-за приема которых могут лишить водительских прав

Анастасия Колоскова

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Общество
Названы лекарства, из-за приема которых могут лишить водительских прав
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В России решили отказаться от штрафов для водителей за употребление некоторых лекарств, которые не относятся к наркотическим или психотропным. К таким медикаментам относятся, например, феназепам и фенибут. Нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», прием каких препаратов все еще может обернуться для водителей лишением прав.

По словам эксперта, показать наличие психотропных веществ в крови могут препараты групп:

  • транквилизаторов,
  • нейролептиков,
  • антиконвульсантов,
  • антидепрессантов.

Нарколог уточнил, что речь идет о лекарствах, в состав которых входит фенобарбитал. К таковым относятся корвалол, валокордин, валосердин, пенталгин и андипал.

В список опасных для водителей медикаментов врач включил также кодеинсодержащие препараты.

Ковтун отметил, что в случае приема этих лекарств севшего за руль человека могут привлечь к административной ответственности и лишить прав за факт «употребления наркотических веществ».

Врач также добавил, что ряд препаратов, к числу которых относится корвалол или антидепрессанты, оказывает влияние на реакцию водителя, из-за чего у него возрастает риск попасть в ДТП.

Ковтун предупредил, что инструкции к лекарствам читает далеко не каждый, а на упаковках этих препаратов производители не указывают, что их прием приводит к лишению водительских прав из-за содержания в них наркотических средств.

Собеседник «ВМ» заключил, что было бы рационально отдельно писать предупреждение для водителей на упаковке таблеток о существующем риске быть лишенным прав.

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