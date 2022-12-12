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«Над ним просто издевались»: супруга Данко рассказала, что пришлось пережить певцу в молдавском аэропорту

Анастасия Колоскова
Общество
«Над ним просто издевались»: супруга Данко рассказала, что пришлось пережить певцу в молдавском аэропорту
Фото: Youtube / Особая грань

Условия содержания российского исполнителя Данко в аэропорту Кишинева, где его задержали на несколько суток, были просто издевательскими. Об этом рассказала жена исполнителя Мария Силуянова.

— Вся эта ситуация, когда муж находился без паспорта, без еды, воды и денег, в абсолютно подвешенном состоянии, ему сильно потрепала нервы. Над ним ведь просто издевались! В итоге в Питер Саша добрался истощенный, в очень плохом состоянии, — пояснила Силуянова.

Она добавила, что исполнитель в общей сложности пять дней не спал в нормальной кровати, а также из-за стресса у него поднялось давление.

По словам женщины, певец держался из последних сил, чтобы достойно выступить. Она добавила, что пережить это испытание Данко помогло то, что у него нет вредных привычек, пишет KP.RU.

До этого сообщалось, что состояние Данко серьезно ухудшилось после двух суток, которые он провел в молдавском аэропорту. Артист с большим трудом справился с навалившимся на него стрессом.

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