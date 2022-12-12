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Вучич: Сербия 15 декабря направит KFOR запрос на введение в Косово своего контингента

Александр Афонин
В мире
Вучич: Сербия 15 декабря направит KFOR запрос на введение в Косово своего контингента
Фото: МИД РФ

Сербские власти 15 декабря планируют направить командованию миссии НАТО в Косово (KFOR) запрос на введение в регионе своего ограниченного контингента из армии и полиции. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в понедельник, 12 декабря.

— Она ответила вместо командующего KFOR, который не может ответить, потому что еще не получил (запрос — прим. «ВМ»). В четверг заседание правительства, тогда он это и получит, — цитирует сербского лидера РИА Новости.

Подобное заявление сделано в ответ на слова главы МИД Германии Анналены Бербок, которая назвала неприемлемой возможную отправку сербского спецназа в Косово. По ее словам, диалог между Косово и Сербией должен происходить под руководством стран Европейского союза.

По словам посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко, ситуация вокруг непризнанной республики Косово находится «на последней черте». Он подчеркнул, что на данный момент наблюдается опасная тенденция.

Политолог Сергей Марков в беседе с «ВМ» высказал мнение, что сербам очень трудно отказаться от Косова с психологической точки зрения. Он выразил уверенность, что Белград не решится развязать полномасштабную войну.

Косово Александр Вучич Сербия
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