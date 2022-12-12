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Посол РФ в Сербии: Ситуация вокруг Косово близка к кровопролитию

Евгений Белоусов
В мире
Посол РФ в Сербии: Ситуация вокруг Косово близка к кровопролитию
Фото: shutterstock

Ситуация вокруг непризнанной республики Косово находится «на последней черте». Такое мнение высказал в понедельник, 12 декабря, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

— Ситуация резко обостряется, и тенденция очень опасная, я бы сказал, что она находится на последней черте, за которой может наступить кровопролитие или горячая фаза противостояния, — признал дипломат в эфире телеканал «Россия 24».

8 декабря спецназовцы полиции непризнанного Косова вошли в населенный сербами север Косова и Метохии. Уточняется, что от 200 до 300 спецназовцев на бронетехнике вторглись на территорию на севере Косова и Метохии, они заблокировали Косовска-Митровицу.

10 декабря косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского самопровозглашенной республики Деяна Пантича.

В свою очередь бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли дамбу ГЭС Газиводе.

После президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности.

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